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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно уменьшилось

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Числоо американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тысячи и достигло 250 тысяч человек, сообщило Министерство труда страны.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 252 тысячи, а не 262 тысячи, как сообщалось до этого.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 263,5 тысячи по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает Bloomberg.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось на 2,75 тысячи - до 246,75 тысячи.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 августа, повысилось до 1,437 млн с пересмотренных 1,430 млн в предшествующую неделю.

При этом эксперты в среднем прогнозировали подъем показателя до 1,438 млн, согласно данным Trading Economics.

США Минтруда
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