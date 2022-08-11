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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

"ЛУКОЙЛ" купил у итальянской Eni единственную АЗС в Москве

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" 10 августа стал владельцем ООО "Эни-Нефто", ранее принадлежавшего итальянской Eni, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", имуществом компании является земельный участок по адресу г.Москва, Ленинградское шоссе, вл. 63Г - по данному адресу расположена АЗС под брендом Agip (дочерняя компания Eni). Компания также импортировала и продавала смазочные масла в Москве.

В 2021 году ООО, основной вид деятельности которого – торговля моторным топливом, получило выручку в 1,1 млрд руб. против 880 млн руб. годом ранее, однако чистая прибыль оказалась почти в два раза меньше – 26,2 млн руб. против 53,1 млн руб. в 2020 году.

Eni первой из иностранных компаний открыла АЗС в России - 6 мая 1991 года - как совместное советско-итальянское предприятие НефтоАджип. С итальянской стороны - концерн ENI S.p.a., с советской - Моснефтепродукт. В 2004 году итальянская сторона полностью выкупила это предприятие.

В конце мая "ЛУКОЙЛ" купил у англо-голландской Shell downstream-активы: сеть из 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завод по производству смазочных материалов в Торжке. "ЛУКОЙЛ" намерен развивать сеть АЗС Shell в РФ под финским брендом Teboil.

ЛУКОЙЛ Эни-Нефто Eni
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