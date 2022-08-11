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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Спотовая цена газа в Европе превысила $2300 за тысячу кубометров

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе превысила планку $2300 за тысячу кубометров.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем в четверг достигла $2311 за тысячу кубометров, при том что торги стартовали с отметки $2200.

Цены на газ в Европе растут из-за ограниченных возможностей транспортировки газа по "Северному потоку". Его мощность сократилась в пять раз.

Европейские котировки также подстегивают растущие цены на СПГ в Азии.

С 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановится часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности уменьшатся на 20 млн куб. м газа.

Кроме того, в Мексиканском заливе скоро должен начаться сезон ураганов (его пик обычно приходится на период с середины августа до середины ноября), что может ограничить возможность экспорта американского СПГ.

Европа ICE Futures Северный поток Азия США Норвегия Troll
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