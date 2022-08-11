Рост цен на СПГ в Азии сокращает размер "европейской премии"

Заявка "Газпрома" на транзит по Украине – 41,6 млн куб. м

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рост цен на газ в Азии сокращает привлекательность поставок сжиженного природного газа в Европу. Это значит, что европейскому рынку надо будет заплатить новую премию, чтобы привлечь свободные объемы на свой рынок (при этом спотовые цены в Европе уже преодолели $2200 за тысячу кубометров).

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на четверг в объеме 41,6 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в среду был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" выросли до $2150 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед"). Сентябрьский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures закрылся на отметке $2202. В Азии котировки выросли вслед за европейскими. Самый дорогой - зимний - январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) прибавил 9% и достиг $2000.

Выработка электроэнергии за счет ветра в регионе за первые три дня текущей недели обеспечила 10% от энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель выработки за прошлую неделю был 11,3%. На текущей неделе синоптики обещают Европе безоблачную и почти безветренную погоду, к концу недели температура воздуха снова превысит 30 градусов. Это значит, что будет высоким расход энергии на кондиционирование помещений, низкая выработка энергии за счет ВИЭ и пониженная закачка газа в ПХГ.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы выросли до 72,78%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (9 августа) составил 0,39 процентного пункта. Это один из максимальных показателей прироста, которые европейской газовой отрасли удавалось показывать в будние дни за последние два месяца. Обеспечить такой темп закачки можно только за счет ограничения текущего потребления газа и широкого использования других, более грязных видов топлива - угля и нефти. Больше получалось закачивать только в начале июня, когда на полную мощность работал "Северный поток".

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

Европейские терминалы СПГ в августе работают со средней производительностью 63%, тогда как средний показатель за июль был 69%, с пиками до 76%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Главная причина - в остановке на профилактику почти на весь месяц крупного итальянского терминала Adriatic LNG. В результате импорт СПГ в Италию сократился в два раза по отношению к уровням июля.

Прокачка газа по "Северному потоку" сократилась до 33 млн куб. м в сутки. Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощность сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.