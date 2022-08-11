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Производитель аудиосистем Sonos в III финквартале получил чистый убыток и ухудшил прогноз

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель умных аудиосистем Sonos Inc в третьем квартале 2022 финансового года получил чистый убыток и ухудшил годовой прогноз. Компания также объявила об отставке главного финансового директора.

Как сообщается в отчетности Sonos, ее чистый убыток в квартале, завершившемся 2 июля, составил $597 тыс. по сравнению с чистой прибылью в $17,8 млн за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила 19 центов при прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, в размере 21 цента.

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Выручка снизилась на 2%, до $371,8 млн. Эксперты прогнозировали $424 млн.

Компания объясняет ухудшение основных финпоказателей усугублением макроэкономической ситуации, связанным с повышающейся инфляцией и удорожанием доллара, что привело к снижению потребительского спроса. "В результате выручка за третий квартал оказалась хуже наших ожиданий", - отметил глава Sonos Патрик Спенс.

Компания ухудшила прогноз на текущий фингод. Теперь она ожидает выручку в диапазоне $1,73-1,75 млрд, а не $1,95-2 млрд, озвученных ранее. Прогноз для скорректированной EBITDA ухудшен до $215-230 млн с $290-310 млн.

В отдельном заявлении Sonos сообщила также, что главный финансовый директор Бриттани Багли с 1 сентября покидает компанию. Багли перейдет на работу в Axon Enterprise Inc., которая занимается разработкой и производством оружия. Должность Багли в Sonos перейдет к главному юристу Эдди Лазарусу.

Котировки акций Sonos падают почти на 23% на торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании снизилась на 41%, до $2,81 млрд.

Sonos
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