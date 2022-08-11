Siemens завершил III квартал с убытком и ухудшил годовой прогноз

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG снизил годовой прогноз из-за убытка в третьем квартале 2022 финансового года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил 1,66 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,35 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем оценивали убыток на уровне 532 млн евро, свидетельствует консенсус-прогноз, предоставленный самой Siemens. Базовый убыток составил 1,85 евро в расчете на акцию против прибыли в 1,89 евро на акцию.

Компания в прошедшем квартале списала инвестиции в Siemens Energy AG на сумму 2,7 млрд евро. Кроме того, потери из-за ухода с российского рынка составили примерно 600 млн евро.

Между тем выручка Siemens в минувшем квартале достигла 17,867 млрд евро против 16,085 млрд евро годом ранее. Объем заказов превысил 22 млрд евро по сравнению с 20,49 млрд евро в прошлом году.

Эксперты ожидали, что выручка составит 17,47 млрд евро.

Скорректированная EBITDA промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - сократилась до 496 млн евро с 2,377 млрд евро годом ранее.

В целом за 2022 год компания из-за списания стоимости активов Siemens Energy планирует получить базовую прибыль в расчете на акцию в диапазоне 5,33-5,73 евро, в то время как ранее ожидалось 8,7-9,1 евро. Органический рост выручки по-прежнему предполагается в районе 6-8%.

Котировки акций Siemens снижаются на 1,5% в ходе торгов в четверг. С начала года капитализация компании упала почти на 30% (до 85,5 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX потерял менее 19%.