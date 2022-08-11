Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Siemens завершил III квартал с убытком и ухудшил годовой прогноз

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG снизил годовой прогноз из-за убытка в третьем квартале 2022 финансового года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил 1,66 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,35 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем оценивали убыток на уровне 532 млн евро, свидетельствует консенсус-прогноз, предоставленный самой Siemens. Базовый убыток составил 1,85 евро в расчете на акцию против прибыли в 1,89 евро на акцию.

ЭкономикаSiemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в РоссииSiemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в РоссииЧитать подробнее

Компания в прошедшем квартале списала инвестиции в Siemens Energy AG на сумму 2,7 млрд евро. Кроме того, потери из-за ухода с российского рынка составили примерно 600 млн евро.

Между тем выручка Siemens в минувшем квартале достигла 17,867 млрд евро против 16,085 млрд евро годом ранее. Объем заказов превысил 22 млрд евро по сравнению с 20,49 млрд евро в прошлом году.

Эксперты ожидали, что выручка составит 17,47 млрд евро.

Скорректированная EBITDA промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - сократилась до 496 млн евро с 2,377 млрд евро годом ранее.

В целом за 2022 год компания из-за списания стоимости активов Siemens Energy планирует получить базовую прибыль в расчете на акцию в диапазоне 5,33-5,73 евро, в то время как ранее ожидалось 8,7-9,1 евро. Органический рост выручки по-прежнему предполагается в районе 6-8%.

Котировки акций Siemens снижаются на 1,5% в ходе торгов в четверг. С начала года капитализация компании упала почти на 30% (до 85,5 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX потерял менее 19%.

Siemens
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума

Расписки VK упали на 7,7% после публикации финотчета за II кв.

Пандемия коронавируса

"Спутник V" стал самым экспортируемым препаратом в истории России

Выручка VK во II квартале выросла на 4% до 31,1 млрд рублей

Выручка VK во II квартале выросла на 4% до 31,1 млрд рублей

Дуров пожаловался на Apple из-за задержки "революционного" обновления Telegram

Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году, пикап Cybertruck - в 2023 г.

Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году, пикап Cybertruck - в 2023 г.

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Мосбиржа 15 августа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций

Мосбиржа 15 августа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций

Кипрский RCB Bank с 8 октября перестанет предоставлять клиентам банковские услуги

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });