BCS GM отметил обеспокоенность инвесторов возможным навесом российских акций

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Динамика потоков в акциях российских компаний указывает на обеспокоенность розничных инвесторов потенциальным навесом бумаг в ближайшие недели, говорится в отчете главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Анализ операций клиентов инвестбанка с основными торговавшимися на "Московской бирже" акциями проводился по итогам завершившейся 10 августа недели.

Средний объем длинных позиций по наиболее ликвидным бумагам на "Мосбирже" за рассматриваемый период вырос на 0,8%. Это самый медленный темп роста длинных позиций с начала апреля, когда возобновились торги на рынке, отмечается в обзоре.

"Как мы и ожидали, новые короткие позиции, наконец, перестали расти, достигнув, по всей видимости, более устойчивых отметок и оказались вблизи уровней, зафиксированных 24 февраля. Мы считаем, что такая динамика говорит о растущем беспокойстве розничных инвесторов из-за потенциального навеса акций в ближайшие недели. Так, со следующей недели иностранным инвесторам из "дружественных" стран, а также организациям, контролируемым россиянами, будет разрешено торговать облигациями. Хотя нет информации о том, когда инвесторы смогут торговать акциями, отметим, что операции с акциями стали доступны в марте вскоре после открытия рынка облигаций. "Мосбиржа" может последовать той же тактике, постепенно открывая внутренние финансовые рынки для новых категорий инвесторов, т.е. может открыть доступ к фондовому рынку в течение нескольких недель. Тем не менее розничные инвесторы, вероятно, обеспокоены также и потенциальным навесом предложения из-за принудительной конвертации депозитарных расписок, которая должна начаться 15 августа. Следовательно, мы отмечаем гораздо меньше оптимизма по крайней мере тактически", - пишет Смольянинов.

"Наш фундаментальный целевой уровень по индексу РТС на 12 месяцев (1350 пунктов) предполагает привлекательный потенциал роста в 21%, но соответствует рекомендации "держать", учитывая текущие высокие риски", - добавляет эксперт.

По данным материалов BCS GM, взгляды на сектора также ухудшились после снижения уровня оптимизма розничных инвесторов.

Только в трех секторах был зафиксирован рост средних длинных позиций, при этом лидерами выступили металлурги и нефтяные компании. В то же время средние длинные позиции в секторе электроэнергетики, телекомах, производителях газа, потребсекторе и девелоперах на прошлой неделе снизились на 1,2-1,5%.