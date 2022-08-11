Грузооборот морских портов России за семь месяцев сократился на 0,2%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Грузооборот российских морских портов в январе-июле 2022 года уменьшился на 0,2% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 482 млн тонн, сообщил Росморречфлот.

При этом перевалка сухих грузов сократилась на 5,1% (до 225,8 млн тонн), наливных - выросла на 4,5% (до 256,2 млн тонн).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 3,3%, до 56,5 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 15,6 млн тонн (-4,1%), наливных - 40,9 млн тонн (+6,4%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна зафиксирован на уровне 143,6 млн тонн (-0,6%), из них объем перевалки сухих грузов составил 56,3 млн тонн (-7,1%), наливных - 87,3 млн тонн (+14,1%).

В портах Азово-Черноморского бассейна грузооборот увеличился на 0,3%, до 147,6 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов - 64,3 млн тонн (+1,2%), наливных - 83,3 млн тонн (-0,5%).

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна продолжил падение, отмечает агентство. По данным Росморречфлота, за 7 месяцев оно достигло 27,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 3,1 млн тонн. Перевалка наливных грузов сократилась на 40,1% - до 1,4 млн тонн, тогда как объем перевалки сухих грузов уменьшился умеренно - на 3,5% и составил 1,4 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна сократился на 0,9%, до 131,2 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 88,2 млн тонн (-0,5%), наливных - 43 млн тонн (-1,5%).