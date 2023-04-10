Грузооборот российских морских портов за три месяца вырос на 10%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2023 года грузооборот российских морских портовувеличился на 10% в годовом измерении, до 220,2 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

При этом перевалка сухих грузов выросла на 17% (до 105,4 млн тонн), наливных - на 4,2% (до 114,8 млн тонн).

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 2,8%, до 24,6 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 7,3 млн тонн (+31,6%), наливных - 17,3 млн тонн (-5,9%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна зафиксирован на уровне 64,8 млн тонн (+6,8%), из них объем перевалки сухих грузов составил 26,3 млн тонн (+8,4%), наливных - 38,5 млн тонн (+5,8%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 18,6%, до 72,2 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 33,9 млн тонн (+32,1%), наливных грузов - 38,3 млн тонн (+8,7%), отмечает агентство.

Грузооборот портов Каспийского бассейна за первый квартал увеличился на 28,5% и составил 1,6 млн тонн, из которых объем перевалки сухих грузов достиг 0,9 млн тонн (+56,4%), наливных грузов - 0,7 млн тонн (+4,2%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 6,6%, до 57 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 37 млн тонн (+8,8%), наливных - 20 млн тонн (+2,7%).