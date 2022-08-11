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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

ЦБ зарегистрировал выпуск бондов "Новой концессионной компании" на 55 млрд рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал выпуск облигаций АО "Новая концессионная компания" с залоговым обеспечением денежными требованиями и с индексируемым номиналом класса АА1, говорится в сообщении регулятора.

Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-13-15630-А.

Ранее сообщалось, что компания готовит выпуск облигаций класса АА1. Объем нового выпуска составит 55 млрд рублей, срок обращения - 30 лет. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

По бумагам будет предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. "Эмитент имеет право принимать решения о частичном досрочном погашении облигаций в размере не менее чем 2% от непогашенной части номинальной стоимости в даты окончания любого из купонных периодов, за исключением последнего, 30-го, купонного периода", - сообщала компания.

Выпуск будет размещен в целях реализации концессионного соглашения по строительству участка Кутузовского проспекта. В пресс-релизе "Эксперт РА" по поводу подтверждения рейтинга компании отмечалось, что эмитент планирует рефинансировать текущие старшие долговые обязательства за счет данного выпуска.

В настоящее время в обращении находится два выпуска классических облигаций компании на 8 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 6 млрд рублей.

АО "Новая концессионная компания" - концессионер, заключивший в декабре 2014 года концессионное соглашение (КС) сроком 40 лет с городом Москвой как концедентом. КС подразумевает строительство и эксплуатацию на платной основе Северного дублера Кутузовского проспекта.

Новая концессионная компания Москва Банк России Кутузовский проспект
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