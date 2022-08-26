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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

"Новая концессионная компания" 31 августа начнет размещение выпуска бондов на 55 млрд руб.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - АО "Новая концессионная компания" 31 августа начнет размещение 30-летнего выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и с индексируемым номиналом класса АА1 объемом 55 млрд руб., сообщил эмитент.

Датой окончания размещения станет 10-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска.

Компания установила ставки 1-2-го купонов на уровне 1,4% годовых. Ставка 3-5-го купонов определена в размере 4% годовых.

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций под номером 4-13-15630-А.

По бумагам будет предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. "Эмитент имеет право принимать решения о частичном досрочном погашении облигаций в размере не менее чем 2% от непогашенной части номинальной стоимости в даты окончания любого из купонных периодов, за исключением последнего, 30-го, купонного периода", - говорится в сообщении компании.

Выпуск будет размещен в целях реализации концессионного соглашения по строительству участка Кутузовского проспекта. В пресс-релизе "Эксперт РА" по поводу подтверждения рейтинга компании отмечалось, что эмитент планирует рефинансировать текущие старшие долговые обязательства за счет данного выпуска.

В настоящее время в обращении находится два выпуска классических облигаций компании на 8 млрд руб. и два выпуска биржевых бондов на 6 млрд руб.

АО "Новая концессионная компания" – концессионер, заключивший в декабре 2014 года концессионное соглашение (КС) сроком 40 лет с городом Москвой как концедентом. КС подразумевает строительство и эксплуатацию на платной основе Северного дублера Кутузовского проспекта.

Новая концессионная компания
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