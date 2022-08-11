Европейские биржевые индексы завершили торги в плюсе, кроме DAX и FTSE 100

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг без единой динамики. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к завершению сессии вырос на 0,06% и составил 440,16 пункта.

Германский индекс DAX уменьшился на 0,05%, британский FTSE 100 - на 0,55%. Французский САС 40 вырос на 0,33%, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,69% и 0,3% соответственно.

Трейдеры продолжили следить за публикацией квартальных отчетов европейских компаний и оценивать перспективы повышения процентных ставок в США после выхода данных об инфляции в стране в июле.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, показали данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Между тем ряд представителей руководства Федеральной резервной системы США дали понять, что регулятор не намерен прекращать цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе.

Так, глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари назвал статистические данные о динамике роста потребительских цен в США "первым намеком" на то, что инфляция в стране могла начать замедляться, однако отметил, что это не отменяет необходимости повышать процентные ставки. По его словам, ФРС еще "очень, очень далека от объявления о победе".

Акции RWE AG подешевели на 0,6%, хотя германская энергетическая компания в первом полугодии 2022 года увеличила скорректированную прибыль в 1,8 раза и подтвердила годовой прогноз, улучшенный в конце июля.

Бумаги Deutsche Telekom AG прибавили 0,4%. Крупнейшая телекоммуникационная компания Европы во втором квартале текущего года сократила чистую прибыль на 22%, но улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли второй раз за год на фоне хороших показателей T-Mobile US Inc. и бизнеса за пределами США.

Котировки акций Daimler Truck Holding AG снизились на 0,4%, несмотря на то, что чистая прибыль германского производителя грузовиков во втором квартале выросла в полтора раза.

Акции Hapag-Lloyd AG подешевели на 6,6%, несмотря на то, что германский оператор контейнерных перевозок в первом полугодии увеличил выручку в 1,8 раза благодаря повышению ставок фрахта.

Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG снизил годовой прогноз из-за убытка в третьем квартале 2022 финансового года. Рыночная капитализация Siemens поднялась на 0,7%.

Лидером роста в индексе Stoxx 600 выступили бумаги нефтегазовой Orron Energy AB, которые подскочили на 15,5%. Значительно поднялись в цене также акции финансовой Aegon N.V. (+8,9%) и производителя диагностического оборудования Ambu A/S (+8%).

В лидеры снижения вышли акции датской IT-компании Netcompany Group A/S (-15,8%), британской фармацевтической GSK PLC (-10%) и энергетической Oersted A/S (-7,7%).