Shell остановила добычу нефти на трех платформах в Мексиканском заливе

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приостановила добычу на нескольких глубоководных платформах в Мексиканском заливе из-за протечки трубопроводов, но рассчитывает, что их ремонт будет завершен 12 августа. Об этом сообщает Dow Jones.

"Shell может подтвердить, что работа трубопроводов Mars и Amberjack была прекращена из-за протечки на компрессорной станции Fourchon, - заявила компания. - Сотрудники Shell занимаются решением проблемы".

Остановлены операции на платформах Mars, Ursa и Olympus. Компания не уточнила, когда ожидается возобновление добычи на этих платформах.

Цены на нефть не продемонстрировали существенной реакции на новость о приостановлении добычи, отмечает MarketWatch.