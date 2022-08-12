Котировки нефти могут показать максимальный недельный рост за 4 месяца

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение на торгах в пятницу, однако все еще могут продемонстрировать самый существенный недельный рост за несколько месяцев.

К 14:36 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,38 (1,39%), до $98,22 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,55 (1,64%), до $92,79 за баррель.

За неделю цена Brent может продемонстрировать рост почти на 5%, WTI - более чем на 5%, согласно Trading Economics. Это станет самым существенным недельным подъемом примерно за четыре месяца.

Рынок в том числе оценивает сообщения о приостановке добычи на шести нефтегазовых месторождениях в Мексиканском заливе.

Британо-нидерландская Shell приостановила работу трубопроводов Mars и Amberjack, которые в общей сложности могут транспортировать до 500 тысяч баррелей нефти в сутки. В результате остановилась добыча на глубоководных платформах Mars, Ursa и Olympus, а также на месторождениях Chevron Corp. Jack/St. Malo, Tahiti и Big Foot.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что цены на бензин и нефть вновь отскочат вверх к концу текущего года, поскольку рынку все еще нужно сбалансировать растущий спрос и ограниченное предложение. Фьючерсы на Brent могут вырасти до $130 за баррель, розничные цены на бензин в США могут вновь вернуться к отметке около $5 за галлон (3,7 литра), сказал Bloomberg директор по энергетическим исследованиям Goldman Дамьен Курвален.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило на 380 тысяч б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года. Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.