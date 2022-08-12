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Инфляция во Франции в июле ускорилась до рекордных 6,8%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле выросли на 6,8% в годовом выражении, показали окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Это рекордные темпы подъема за время расчета показателя.

Инфляция ускорилась по сравнению с июньскими 6,5%.

Показатель совпал с предварительно объявленными данными, как и ожидали эксперты, опрошенные Bloomberg и Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены во Франции в июле выросли на 0,3% (+0,7% в июне), согласно окончательным данным, которые также совпали с предварительными.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в июле увеличились на 6,1% за год (максимум с июля 1985 года) и на 0,3% за месяц против 5,8% и 0,7% соответственно в июне.

Цены на услуги выросли на 3,9% в июле против 3,3% в июне, продукты питания подорожали на 6,8% против 5,8% месяцем ранее. Тем временем подъем цен на энергоносители немного замедлился - до 28,5% по сравнению с 33,1% в июне.

Франция Insee
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