Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Оценка инфляции во Франции в августе пересмотрена до 6,6% с 6,5%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли на 6,6% в годовом выражении, показали окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле.

Оценка роста потребительских цен в августе была пересмотрена по сравнению с предварительно объявленными 6,5%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали ее изменения.

Инфляция в августе по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,5%, а не 0,4%, как сообщалось изначально. Она ускорилась по сравнению с 0,3% в июле.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце повысились на 5,9% в годовом выражении (предварительная оценка - 5,8%). Консенсус-прогноз экспертов предполагал замедление инфляции до 5,8% с июльских 6,1%.

Франция Insee
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Маркетплейсы принесли малому и среднему бизнесу РФ почти треть выручки в 2021 году

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции

Цена нефти Brent опустилась до $93,9 за баррель

Компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования в США из-за возможной забастовки

Компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования в США из-за возможной забастовки

МЧС объявило о ликвидации пожара в цехе Кольской ГМК

В "Газпроме" отметили разорение многих иностранных подрядчиков из-за санкций

Дефляция на минувшей неделе сократилась на 0,03% из-за скачка цен на огурцы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });