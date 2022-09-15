Оценка инфляции во Франции в августе пересмотрена до 6,6% с 6,5%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли на 6,6% в годовом выражении, показали окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле.

Оценка роста потребительских цен в августе была пересмотрена по сравнению с предварительно объявленными 6,5%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали ее изменения.

Инфляция в августе по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,5%, а не 0,4%, как сообщалось изначально. Она ускорилась по сравнению с 0,3% в июле.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце повысились на 5,9% в годовом выражении (предварительная оценка - 5,8%). Консенсус-прогноз экспертов предполагал замедление инфляции до 5,8% с июльских 6,1%.