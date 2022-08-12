Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу небольшим снижением цен большинства blue chips на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; снижение индексов МосБиржи и РТС за минуту торгов составило 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2130,11 пункта (-0,14%), индекс РТС - 1104,8 пункта (-0,13%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 2,9%.

Доллар к этому моменту стоил 60,82 рубля, что на 0,15 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня.

Подешевели обыкновенные акции Polymetal (-2,9%), "Русала" (-1,7%), "Интер РАО" (-1%), "РусГидро" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%, "префы" снизились на 0,2%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%, "префы" потеряли в цене также 0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%).

Подорожали расписки Ozon (+0,9%), акции "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" выстрелили акции "Соллерса" (+35%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций открылся в пятницу легким снижением "голубых фишек" на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

В мире

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг, инвесторы оценивали квартальные отчетности и макроэкономические данные. Как стало известно из отчета министерства труда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. и достигло 262 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 264,4 тыс. Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 9,8% в годовом выражении и снизились на 0,5% относительно июня. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 10,4%, второго - на 0,2%. Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 0,2% относительно июня и на 7,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста показателей на 0,4% и на 7,6% соответственно.

Поддержку американскому рынку по-прежнему оказывали обнародованные 10 августа данные, указавшие на замедление инфляции в Штатах в июле до 8,5% с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет. Аналитики в среднем ожидали менее существенного замедления инфляции, до 8,7%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,54% после выходного дня в четверг, когда рынки Азии зафиксировали существенный подъем. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 по Москве снизился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 поднялся менее чем на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%.

Нефть

В свою очередь цены на нефть плавно опускаются в ходе торговой сессии в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущих торгов. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $99,48 за баррель, что на 0,12% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на 2,2%, до $99,60 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $94,16 за баррель, что на 0,19% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов выросла на 2,62%, до $94,34 за баррель. Между тем за неделю цена Brent может продемонстрировать рост почти на 5%, WTI - более чем на 5%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило на 380 тыс. б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года. Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с. Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов, следует из отчета МЭА.

Тем временем ОПЕК в собственном ежемесячном отчете понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений. Таким образом, в 2022 году, по оценке организации, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее. ОПЕК по-прежнему считает, что этот прогноз предполагает "здоровый" спрос на энергоресурс, отмечается в сообщении.