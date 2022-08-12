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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 17 августа снизится до 5 018 руб.

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 17 августа снизится до 5 018,1 рубля с 5 219,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень уменьшится до 3 034 рублей с 3 504,9 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 705,8 рубля с 3 802,8 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 23 августа включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $367,3 за тонну на пшеницу ($364,9 неделей ранее), $301,7 - на ячмень ($310,6), $317,6 - на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. В формулу пошлины введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз РФ
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