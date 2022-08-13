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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Минсельхозе заявили, что к 12 августа продовольственная безопасность страны гарантирована

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Аграрии РФ к 12 августа намолотили 78 млн тонн зерна и тем самым уже гарантировали продовольственную безопасность страны, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов на пленарном заседании, которое состоялось в рамках чемпионата России по пахоте в Ленинградской области в субботу.

Как отметил Некрасов, сопровождающие уборку сложности с погодой, "различные проблемы не являются каким-то критическим фактором в плане нашего развития".

Темпы уборки зерна в этом году выше прошлогодних. Как сообщалось ранее, на аналогичный период прошлого года было собрано порядка 75 млн тонн, в том числе более 56 млн тонн пшеницы.

По прогнозу Минсельхоза, объявленному ранее, сбор зерна в РФ в этом году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Однако в начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что министерство видит риски для сбора такого объема зерна, но подчеркнул, что это не отразится на обеспечении внутреннего рынка.

В 2021 году урожай составил 121,4 млн тонн, в том числе 76,1 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз
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