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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

ВВП Гонконга во II квартале упал на 1,3%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ВВП Гонконга во втором квартале 2022 года сократился на 1,3% в годовом измерении, показали окончательные данные статистического управления. Предварительно было объявлено о падении на 1,4%.

Аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

По уточненным данным в первом квартале реальный ВВП страны упал на 4%, а не на 3,9%, как сообщалось ранее.

Власти города ухудшили прогноз роста экономики по итогам всего 2022 года до диапазона "снижение на 0,5% - рост на 0,5%". Прежде предполагался рост на 1-2%.

Экономика города в целом улучшилась во втором квартале, но степень позитивных изменения оказалась меньше, чем ожидалось, говорится в заявлении правительства. Внутренний спрос несколько улучшился в последние три месяца, при этом потребительские расходы увеличились на 0,1% в годовом выражении. Ситуация на рынке труда также улучшилась: уровень безработицы снизился до 4,7%, сообщает Dow Jones.

Экспорт упал на 8,6%.

ВВП Гонконга во втором квартале относительно предыдущих трех месяцев вырос на 1%, ранее было заявлено о повышении на 0,9%.

Гонконг
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