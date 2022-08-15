ВВП Японии во II квартале вырос на 0,5%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Экономика Японии во втором квартале 2022 года выросла на 0,5% к предыдущему кварталу, показала предварительная официальная статистика.

Аналитики в среднем прогнозировали более сильное повышение ВВП - на 0,6%, сообщает Trading Economics.

По пересмотренным данным, в первом квартале объем ВВП не изменился по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, а не упал на 0,1%, как сообщалось ранее.

Рост японского ВВП во втором квартале обусловлен преимущественно подъемом потребительских расходов на 1,1% после снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19. При этом госрасходы выросли на 0,5% после увеличения на 0,4% кварталом ранее.

Экспорт в прошлом квартале вырос на 0,9%, импорт - на 0,7%.

Капиталовложения бизнеса увеличились на 1,4% после падения на 0,3% кварталом ранее.

В пересчете на годовые темпы японский ВВП в апреле-июне увеличился на 2,2%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 2,5%.

В долгосрочной перспективе экономический прогноз остается неопределенным на фоне ослабления глобальной экономики из-за вспышек коронавируса в некоторых странах, продолжающихся проблем в цепочках поставок и подъема цен на сырьевые товары, что подстегивает рост потребительских цен, отмечается также в докладе кабинета министров Японии.