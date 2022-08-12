ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг.

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, дополнив его прогнозом на 2025 год.

Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, опубликованном регулятором на его сайте.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):

2022 2023 2024 2025 Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель 80 70 60 55 Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 12,0-15,0 5,0-7,0 4,0 4,0 Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 10,5-10,8 6,5-8,5 6,0-7,0 5,0-6,0 ВВП (-6,0)-(-4,0) (-4,0)-(-1,0) 1,5-2,5 1,5-2,5 Денежная масса в национальном определении 12-17 11-16 8-13 5-10 Требования банков к экономике 5-10 8-13 9-14 8-13

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долл. США) в базовом сценарии Банка России: