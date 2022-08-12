ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг.
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, дополнив его прогнозом на 2025 год.
Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, опубликованном регулятором на его сайте.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):
|2022
|2023
|2024
|2025
|Цена нефти марки Urals, средняя за год, $/баррель
|80
|70
|60
|55
|Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года
|12,0-15,0
|5,0-7,0
|4,0
|4,0
|Ключевая ставка в среднем за год, % годовых
|10,5-10,8
|6,5-8,5
|6,0-7,0
|5,0-6,0
|ВВП
|(-6,0)-(-4,0)
|(-4,0)-(-1,0)
|1,5-2,5
|1,5-2,5
|Денежная масса в национальном определении
|12-17
|11-16
|8-13
|5-10
|Требования банков к экономике
|5-10
|8-13
|9-14
|8-13
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долл. США) в базовом сценарии Банка России:
|2022
|2023
|2024
|2025
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|243
|125
|50
|15
|Товары и услуги
|277
|161
|87
|56
|Экспорт
|593
|499
|446
|417
|Импорт
|316
|338
|359
|361
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-33
|-36
|-38
|-41
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|243
|125
|50
|15
|ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ (включая изменение резервов)
|236
|125
|50
|15
|Чистый отток капитала частного сектора
|-246
|-125
|-50
|-15