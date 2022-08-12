ЦБ ждет возвращение экономики России к потенциальным темпам роста в 2025 году

Urals в 2025 году вернется к $55 за баррель, прогнозирует регулятор

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Банк России оставил без изменений прогноз по динамике основных экономических показателей в России в 2022-2024 годах, в 2025 году ЦБ прогнозирует возврат экономики РФ к потенциальным темпам роста.

"В 2024 году восстановительный рост будет продолжаться, прирост в IV квартале составит 1,0-2,0% в годовом выражении. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста", - говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики, опубликованном 12 августа.

Потенциальные темпы роста ВВП России ЦБ оценивает в 1,5-2,5%.

В июле ЦБ опубликовал среднесрочный прогноз, по которому ждет падения ВВП страны в 2022 году на 4-6% (предыдущий прогноз 8-10%), в 2023 году - на 1-4% (ранее - снижение от 0 до 3%,), в 2024 году - роста на 1,5-2,5% (ранее - рост на 2,5-3,5%).

В проекте основных направлений ДКП Банк России приводит также прогноз по цене на нефть в 2025 году: "В 2025 году цена на нефть марки Urals вернется к долгосрочному равновесному уровню в $55 за баррель".

"Банк России также ожидает сохранения цен на газ на повышенных уровнях до конца года и их постепенной коррекции в 2023-2025 годах", - добавляют в ЦБ.

По базовому прогнозу ЦБ, цена на нефть на 2022 год составит $80 за баррель, в 2023 году - $70 за баррель, в 2024 году - $60.

Среднесрочный прогноз ЦБ близок к оценкам Минэкономразвития, отмечала в июле замглавы министерства Полина Крючкова.

Минэкономразвития планировало на этой неделе уточнить свой макропрогноз на 2022-2025 годы. Ранее глава ведомства Максим Решетников заявлял, что прогноз по инфляции на 2022 год (майский официальный прогноз - 17,5%) будет пересмотрен в сторону понижения, а прогноз по падению ВВП в 2022 году (на 7,8%) - в сторону меньшего снижения.

Консенсус-прогноз динамики ВВП, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в начале августа, предполагает снижение экономики РФ в текущем году на 5% (в июле аналитики ждали падения на 6,3%), в 2023 году - на 1,8% (1,3%). Прогноз аналитиков по инфляции составляет 13,6% в 2022 году и 6% в 2023 году.