Уставный капитал "Росагролизинга" в этом году предложили увеличить на 20 млрд руб.

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Уставный капитал "Росагролизинга" в этом году предлагается увеличить на 20 млрд рублей.

Как сообщает Россельхозцентр при Минсельхозе, такое предложение прозвучало в ходе обсуждения мер по поддержке технической и технологической модернизации АПК, которое состоялось на заседании комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" в Санкт-Петербурге. Заседание провела замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

В настоящее время уставный капитал "Росагролизинга" составляет 115 млрд 038 млн 492,5 тыс. рублей.

Согласно пресс-релизу, эта мера позволит нарастить темпы обновления парка сельхозтехники, машин и оборудования, снизить финансовую нагрузку на лизингополучателей.

Кроме того, прозвучали предложения о необходимости сохранения льготных условий лизинга, расширения лизингового портфеля и льготного лизинга для предприятий АПК. Регионам предложено рассмотреть возможность предоставления субсидий сельхозпроизводителям в виде компенсации стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования за счёт средств региональных бюджетов.

Рассматривалась также возможность введения механизма грантовой поддержки предприятий сельхозмашиностроения для создания новых и расширения существующих производств ключевых компонентов для сельхозтехники и др.

На заседании было заострено внимание на важности своевременного информирования сельхозпроизводителей о мерах поддержки техперевооружения, в том числе по программе льготного лизинга. Рекомендации, выработанные по итогам заседания, будут рассмотрены правительством РФ, говорится в сообщении.

АО "Росагролизинг" – государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В 2021 году "Росагролизинг" поставил аграриям 10,2 тыс. единиц техники на 53 млрд рублей (в 2020 году - 9,7 тыс. на 38,5 млрд рублей). Партнерами компании являются более 600 производителей сельхозтехники и оборудования. План по поставкам техники в 2022 году превышает 60 млрд рублей.