"Росагролизинг" увеличил полугодовую прибыль по МСФО в 2,4 раза

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года чистая прибыль "Росагролизинга" по МСФО составила 1,353 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

Лизинговый портфель за январь-июнь в годовом выражении вырос на 16% и составил 91,6 млрд рублей.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В 2021 году она поставила аграриям 10,2 тысячи единиц техники на 53 млрд рублей (в 2020 году - 9,7 тысячи на 38,5 млрд рублей). Партнерами компании являются более 600 производителей сельхозтехники и оборудования. План по поставкам техники в 2022 году превышает 60 млрд рублей (11 тысяч единиц).

Выручка компании в 2021 году составила 3,5 млрд рублей против 2,8 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - 1,2 млрд рублей против 753,1 млн рублей соответственно.