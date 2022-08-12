Австрийская Mondi продаст активы в Коми компании Харитонина за 1,5 млрд евро

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Австрийская группа Mondi заключила соглашение о продаже своего крупнейшего предприятия в России - "Монди Сыктывкар" (вместе с двумя дочерними структурами) компании Augment Investments Limited за 95 млрд рублей (около 1,5 млрд евро). О этом говорится в сообщении Mondi.

Сделка состоится, если ее одобрит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольных согласований.

Расчеты по сделке пройдут в денежной форме.

Augment - это инвестиционная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонину и включает активы в фармацевтическом и других секторах в России и Европе, уточняется в сообщении Mondi.