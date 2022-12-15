Австрийская Mondi продает упаковочный бизнес в РФ группе "Готэк" за 1,6 млрд руб.

Убыток от выбытия активов по итогам сделки иностранная компания оценивает в 70-80 млн евро

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Австрийская группа Mondi договорилась о продаже трех заводов по производству гофрокартона и упаковки в РФ российской группе "Готэк" за 1,6 млрд рублей (около 24 млн евро), говорится в сообщении иностранной компании.

Сделка не затрагивает самый крупный актив австрийской группы в России - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК", в отношении которого ожидается получение разрешения на продажу со стороны правительственной комиссии по иностранным инвестициям, отметили в Mondi. Ранее сообщалось, что актив может быть продан структурам владельца "Фармстандарта" Виктора Харитонина.

Убыток от выбытия активов по итогам сделки с "Готэк" оценивается Mondi в 70-80 млн евро по текущему курсу.

В августе сообщалось, что Mondi заключила соглашение о продаже своего крупнейшего предприятия в России - "Монди Сыктывкар" (вместе с двумя дочерними структурами) компании Augment Investments Limited за 95 млрд рублей (около 1,5 млрд евро).

В мае стало известно, что Mondi намерена продать российские активы, стоимость которых составляет более 680 млн евро. Как сообщала пресс-служба компании, совет директоров группы Mondi проанализировал все возможные варианты действий в отношении интересов компании в России, и, учитывая свои корпоративные ценности и ответственность перед акционерами, принял решение о продаже российских активов.