Росбанк создал компанию для монетизации своих разработок в сфере ПО

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Росбанк создал компанию "РБ Смарт" для вывода на рынок и монетизации собственных разработок в сфере программного обеспечения. Как следует из базы данных "СПАРК-Интерфакс", компания с уставным капиталом 1 млн рублей была зарегистрирована 11 августа.

"Росбанк завершил процесс создания дочерней компании "РБ Смарт", основная цель которой - усиление позиций банка в финтех индустрии, а также вывод на рынок и монетизация собственных разработок банка в сфере ПО. Росбанк на протяжении многих лет инвестирует значительные ресурсы не только в собственное технологическое развитие, но и в разработку программных продуктов, которые могут быть интересны рынку. Это один из ключевых факторов, который лег в основу решения о создании дочерней компании", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Росбанк до мая 2022 года принадлежал французской Societe Generale, однако после решения группы уйти из России сменил собственника. Им стала компания "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году

Активы Росбанка по МСФО за 9 месяцев 2021 года составили 1,4 трлн рублей (отчетность за год банк не раскрывал), капитал - 200,7 млрд рублей. Чистая прибыль за январь-сентябрь прошлого года составила 15,5 млрд рублей. Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций России