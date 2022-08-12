Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Росбанк создал компанию для монетизации своих разработок в сфере ПО

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Росбанк создал компанию "РБ Смарт" для вывода на рынок и монетизации собственных разработок в сфере программного обеспечения. Как следует из базы данных "СПАРК-Интерфакс", компания с уставным капиталом 1 млн рублей была зарегистрирована 11 августа.

"Росбанк завершил процесс создания дочерней компании "РБ Смарт", основная цель которой - усиление позиций банка в финтех индустрии, а также вывод на рынок и монетизация собственных разработок банка в сфере ПО. Росбанк на протяжении многих лет инвестирует значительные ресурсы не только в собственное технологическое развитие, но и в разработку программных продуктов, которые могут быть интересны рынку. Это один из ключевых факторов, который лег в основу решения о создании дочерней компании", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Росбанк до мая 2022 года принадлежал французской Societe Generale, однако после решения группы уйти из России сменил собственника. Им стала компания "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году

Активы Росбанка по МСФО за 9 месяцев 2021 года составили 1,4 трлн рублей (отчетность за год банк не раскрывал), капитал - 200,7 млрд рублей. Чистая прибыль за январь-сентябрь прошлого года составила 15,5 млрд рублей. Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций России

Росбанк РБ Смарт Societe Generale Интеррос Владимир Потанин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

ЦБ ждет возвращение экономики России к потенциальным темпам роста в 2025 году

ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг.

ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг.

ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции

ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции

Лукашенко поручил до 2023 года импортозаместить производство упаковки для продуктов

НРД оспорил санкции в суде Евросоюза в Люксембурге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });