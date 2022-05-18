Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка группе "Интеррос"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Французская группа Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка и российского страхового бизнеса группе "Интеррос" Владимира Потанина, говорится в сообщении SocGen.

Влияние от сделки, которое отражает изменение валютных курсов с момента объявления о ней 11 апреля, будет учтено в отчетности за второй квартал. В частности, чистый убыток группы от сделки составит около 3,2 млрд евро.

11 апреля также стало известно, что Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка.

Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ, по итогам 2021 года занимает 11-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100". Societe Generale владела свыше 99% Росбанка.

"Интеррос" после покупки Росбанка обещал обеспечить преемственность управленческой команды банка во главе с его председателем правления Ильей Поляковым. Кроме того, банк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России.

Росбанк был создан "Интерросом" в 1998 году, в него вошли активы и пассивы Онэксим-банка и банка "МФК" после реструктуризации возникших из-за кризиса обязательств перед кредиторами. "Интеррос" оставался контролирующим акционером Росбанка до 2008 года, затем контрольный пакет акций банка перешел к Societe Generale. Позже в состав Росбанка вошли банки "Дельта-кредит" и "Русфинанс", на основе которых Росбанк начал развивать ипотечное и автокредитование (впоследствии были присоединены к Росбанку).

Активы Росбанка по МСФО за 9 месяцев 2021 года составили 1,4 трлн рублей (отчетность за год банк не раскрывал), капитал - 200,7 млрд рублей. Чистая прибыль за январь-сентябрь прошлого года составила 15,5 млрд рублей.

Как сообщила в начале мая SocGen, российский бизнес в первом квартале 2022 года принес группе убыток в размере 113 млн евро.