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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

CATL инвестирует до 7,34 млрд евро в строительство аккумуляторного завода в Венгрии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китайская Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), ведущий производитель аккумуляторов для электромобилей в Китае, планирует построить свой второй завод в Европе.

Компания намерена инвестировать до 7,34 млрд евро в создание производственной площадки в Венгрии. Завод сможет выпускать батареи совокупной емкостью до 100 гигаватт-часов в год – в семь раз больше, чем первая европейская фабрика компании в Германии, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение CATL.

Продукция завода будет поставляться крупнейшим клиентам компании в Европе, включая Mercedes-Benz Group AG, Bayerische Motoren Werke AG, Stellantis N.V. и Volkswagen AG.

Строительство завода начнется в этом году и продлится около 64 месяцев.

В минувшем году продажи электромобилей в Европе выросли на 65% в годовом выражении, до 2,3 млн автомобилей, по данным Международного энергетического агентства (МЭА).

Акции CATL снизились по итогам торгов в пятницу на 1,6%. С начала года капитализация компании упала на 14,6%, до 1,22 трлн юаней ($180,9 млрд).

Китай Венгрия
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