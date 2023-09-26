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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане
Фото: Lukas Schulze/Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Ford Motor приостановил строительство предприятия по выпуску аккумуляторов для электрокаров в Маршалле, штат Мичиган, сообщает MarketWatch. Окончательное решение о судьбе завода, в который компания планировала инвестировать $3,5 млрд, пока не принято.

Работы на площадке и вложения в проект не возобновятся до тех пор, пока производитель не будет уверен в возможности обеспечить конкурентоспособную эксплуатацию предприятия, заявил представитель Ford.

Инвестиции в завод, который получил название BlueOval Battery Park Michigan, являются частью более масштабных вложений компании в размере $50 млрд, направленных на развитие сегмента электромобилей. Ожидалось, что к 2026 году, когда будет запущено производство, на объекте будет работать около 2,5 тысячи человек.

Пока не ясно, связано ли решение Ford с забастовкой работников автоконцерна, инициированной 14 сентября профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) и затронувшей также General Motors и Stellantis.

Ранее проект завода Ford подвергся критике со стороны конгрессменов-республиканцев в связи с участием в нем китайской компании CATL, являющейся крупнейшим в мире производителем аккумуляторов для электромобилей.

По мнению противников строительства предприятия, такое сотрудничество поставит автопроизводителя в зависимость от китайских технологий и будет способствовать перетоку американских субсидий в КНР.

В самой компании отметили, что реализация проекта в Маршалле была приостановлена "по ряду соображений".

Ford UAW Мичиган Китай Маршалл CATL США
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