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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Экономика США показала худшую динамику среди стран G7 во II квартале

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американская экономика продемонстрировала наихудшую динамику среди стран G7 в апреле-июне - это стало понятно в пятницу после того, как данные о ВВП обнародовала последняя из крупнейших экономик мира, Великобритания.

Британская экономика во втором квартале просела на 0,1% относительно предыдущего квартала, американская - на 0,2%.

Самый сильный рост показала экономика Канады - на 1,1%. Итальянский ВВП поднялся на 1%, французский - на 0,5%, а экономика Германии зафиксировала нулевой рост.

"Большая семерка" (G7) - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

США
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