"Росагролизинг" продолжит облигационную программу при благоприятной конъюнктуре

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" продолжит привлекать средства за счет размещения облигаций при благоприятной конъюнктуре, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Павел Косов в воскресенье на чемпионате России по пахоте в Ленинградской области.

"Мы наблюдаем за рынком облигационного финансирования, если будет выгодная конъюнктура, обязательно будем использовать этот инструмент", - сказал он.

По словам Косова, компания размещает облигации в объемах, которые позволяют не повышать финансовую нагрузку на агрария. "Наша финансовая модель сбалансирована и позволяет привлекать средства на облигационном рынке. Мы разместили три выпуска, но бесконечно масштабировать этот процесс без риска увеличить нагрузку на клиента нельзя", - заявил глава компании.

Как сообщалось, в настоящее время в обращении находятся три выпуска 5-летних облигаций "Росагролизинга" на общую сумму 24 млрд рублей. Все привлекаемые средства направляются на приобретение техники для аграриев. Облигационная программа компании составляет 40 млрд рублей.