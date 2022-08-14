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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

"Росагролизинг" продолжит облигационную программу при благоприятной конъюнктуре

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" продолжит привлекать средства за счет размещения облигаций при благоприятной конъюнктуре, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Павел Косов в воскресенье на чемпионате России по пахоте в Ленинградской области.

"Мы наблюдаем за рынком облигационного финансирования, если будет выгодная конъюнктура, обязательно будем использовать этот инструмент", - сказал он.

По словам Косова, компания размещает облигации в объемах, которые позволяют не повышать финансовую нагрузку на агрария. "Наша финансовая модель сбалансирована и позволяет привлекать средства на облигационном рынке. Мы разместили три выпуска, но бесконечно масштабировать этот процесс без риска увеличить нагрузку на клиента нельзя", - заявил глава компании.

Как сообщалось, в настоящее время в обращении находятся три выпуска 5-летних облигаций "Росагролизинга" на общую сумму 24 млрд рублей. Все привлекаемые средства направляются на приобретение техники для аграриев. Облигационная программа компании составляет 40 млрд рублей.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В 2021 году "Росагролизинг" поставил аграриям 10,2 тыс. единиц техники на 53 млрд рублей (в 2020 году - 9,7 тыс. на 38,5 млрд рублей). Партнерами компании являются более 600 производителей сельхозтехники и оборудования. План по поставкам техники в 2022 году превышает 60 млрд рублей (11 млрд единиц).

Росагролизинг
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