Спрос на билеты в Казахстан среди россиян летом вырос на 95%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Спрос на билеты в Казахстан у граждан России летом 2022 года был на 95% выше, чем летом 2021 года, говорится в исследовании Aviasales.kz.

"Россияне в этом году занимают первое место в рейтинге как по поискам, так и по количеству бронирований. В топе российских городов, из которых ищут билеты в Казахстан - Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск", - пишут аналитики.

По сравнению с летом 2021 года спрос на билеты в Казахстан среди россиян вырос на 95%, среди немцев - на 85%, среди турков - на 43%. В Белоруссии и Чехии спрос повысился на 60% и 16% соответственно, в Узбекистане снизился на 25%.

"Средняя стоимость билетов из России в Казахстан на лето 2022 составляет 160 457 тенге ($336; 100 тенге/$0,2), в прошлом году в аналогичное время цена была на 32% ниже. С билетами из Узбекистана картина противоположная. Их средняя стоимость снизилась на 38% и составляет 66 495 тенге ($139)", - говорится в исследовании.

По данным Aviasales.kz, летом 2022 года турпоток в Казахстан вырос в два раза по сравнению с прошлым летом. На осень также наблюдается положительный тренд роста спроса среди иностранцев, добавляют аналитики. Так, в топ стран по уровню интереса к осенним путешествиям в Казахстан вошли Россия, Турция, Германия, Грузия, Узбекистан, Белоруссия и Южная Корея.