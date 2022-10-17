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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Авиабилеты на рейсы за границу резко подешевели по сравнению с сентябрем

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Цены на авиабилеты на рейсы из России за рубеж к середине октября снизилась в 4-10 раз в зависимости от направления по сравнению с концом сентября, сообщила Ассоциация туроператоров России.

"В конце сентября турбизнес столкнулся с ажиотажным спросом на туры и авиабилеты за рубеж. Цены выросли в 3-5 раз по сравнению с тарифами, актуальными в середине сентября. Теперь цены на авиабилеты на некоторых направлениях вернулись к докризисному уровню", - говорится в сообщении.

26 сентября самый дешевый билет из Москвы в Ереван стоил 380 тысяч рублей в одну сторону. Сейчас билет в Ереван на 26 октября стоит от 13 тысяч рублей в одну сторону и от 12 тысяч - за рейс со стыковкой в Сочи.

Билет на прямой рейс из Москвы в Ташкент стоил от 322 тысяч рублей в одну сторону 26 сентября. К 26 октября билеты подешевели до 18,6 тысячи рублей за прямой рейс без багажа.

Билеты на рейсы в Алма-Ату и Тбилиси подешевели до 19,6 тысячи и 22,4 тысячи рублей соответственно.

Минимальная цена на авиабилеты со стыковками в один конец в Дубай снизилась со 173 тысяч рублей до 34,7 тысячи. Прямой рейс "Аэрофлота" обойдется от 81,2 тысячи рублей.

"Билеты в Турцию подешевели в семь раз. В конце сентября стоимость перелета со стыковками в Стамбул начиналась от 178,5 тысячи руб. на человека в одну сторону. Сейчас билеты из Москвы или Санкт-Петербурга в Стамбул с вылетом 26 октября стоят от 20 тысяч рублей за стыковочный перелет без багажа", - подчеркивают в АТОР.

АТОР Турция Стамбул Ереван Москва Тбилиси Алма-Ата Ташкент Дубай
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