Курс биткойна превышал $25 тыс. впервые с июня

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Цена биткойна в ходе торгов вечером в воскресенье превышала отметку в $25 тыс. впервые с середины июня, сообщает MarketWatch.

Цена биткойна к 9:12 по московскому времени в понедельник составила $24635, что на 1,25% больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне вечером котировки достигали $25119, обновив максимум с 12 июня, по данным CoinDesk.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, растет в цене на 0,2% - до $1944.

С начала года биткойн потерял примерно половину своей стоимости, однако за последний месяц его цена выросла на 15% благодаря лучшим, чем ожидалось, данным об инфляции в США и подъему фондового рынка.

Как сообщалось, темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в июле замедлились до 8,5% с 9,1%, оказавшись лучше прогнозов рынка. Тем временем фондовый индекс S&P 500 завершил в плюсе четвертую неделю подряд, чего не наблюдалось с ноября прошлого года.