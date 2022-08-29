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Биткойн подешевел до $19 812 после выступления главы ФРС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Курс биткойна на 15:00 по Москве снизился на 0,9% и составил $19 812 после пятничных комментариев председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла.

ФРС продолжит повышать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция не окажется под контролем, и это, вероятнее всего, "причинит некоторую боль домохозяйствам и бизнесу", заявил Пауэлл.

Столь "ястребиные" заявления также негативно сказались на фондовом рынке США. Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу обрушился максимально с мая.

Цена биткойна не опускалась ниже $20 тысяч около месяца и поднялась до $25 199 в середине августа. С начала года стоимость криптовалюты рухнула на 57% на фоне ужесточения монетарной политики в мире, которое может вызвать рецессию.

Цена эфира, другой популярной критповалюты, в понедельник падает на 2,35% и составляет около $1449. С начала года эфир подешевел на 60%.

ФРС США Джером Пауэлл
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