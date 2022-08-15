РБК сообщил об интересе группы "Дело" к покупке Сахалинского морского пароходства

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" (актив Сергея Шишкарева и "Росатома") заинтересовалась покупкой "Сахалинского морского пароходства" (СахМП, SASCO), пишет РБК со ссылкой на три источника - в правительстве Сахалинской области и в двух судоходных компаниях.

По словам источника РБК в региональном правительстве, федеральные власти уже обращались в администрацию Сахалина, чтобы узнать, как они относятся к потенциальной смене собственника SASCO.

О том, что группа "Дело" планирует купить долю в этой компании, знает и другой источник в правительстве Сахалинской области. При этом группа рассматривала для приобретения и другие компании, которые организуют контейнерные перевозки на Дальнем Востоке, прорабатывала различные формы участия в них, говорит один из собеседников РБК.

"Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко приветствует приход любого инвестора в наш регион. Компания "Дело" имеет хорошую репутацию и активно развивается", - сказала РБК пресс-секретарь главы Сахалина Светлана Литвинова. Если группа примет решение расширить присутствие в регионе, это принесет пользу сахалинцам и будет способствовать улучшению транспортной доступности на островах, добавила она.

Представитель "Дела" не комментирует РБК "гипотетические, незавершенные или обсуждаемые участниками рынка сделки и рыночные слухи". Сейчас группа и ее дочерние структуры не владеют акциями SASCO, подчеркнул он.

Уставный капитал ОАО "Сахалинское морское пароходство" разделен на 18 692 220 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля. Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2022 года, основные акционеры "СахМП" - кипрская Sandyroad Trading Ltd (24,99%) и Андрей Болотов (24,99%).

По данным бухгалтерской отчетности, "СахМП" в 2021 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 4,5 раза по сравнению с показателем 2020 года, до 762 561 000 рублей, выручка выросла почти в 1,4 раза, до более 6,6 млрд рублей.

Сахалинское морское пароходство - единственная компания, обеспечивающая круглогодичные перевозки из портов Де-Кастри, Ванино и Советская гавань. Пароходство также обслуживает железнодорожно-паромную переправу между Сахалином (порт Холмск) и материком (порт Ванино, Хабаровский край), осуществляет перевозки грузов в каботажном и заграничном плавании.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".

Стивидорное направление бизнеса группы представлено холдингом "ДелоПортс" и Global Ports (крупнейший оператор контейнерных терминалов в России), транспортно-логистическое направление - мультимодальным транспортным оператором "Рускон" и ПАО "Трансконтейнер".