"Трансконтейнер" получил 58,5% "Сахалинского морского пароходства"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") стало владельцем 58,51% ОАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП, SASCO), сообщила компания. Эти изменения вступили в силу 16 августа.

Группа компаний "Дело" (актив Сергея Шишкарева и "Росатома") 15 августа закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций ОАО "Сахалинское морское пароходство". Сумму и другие подробности сделки в пресс-службе группы "Дело" не комментировали.

Уставный капитал ОАО "Сахалинское морское пароходство" разделен на 18 692 220 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля. Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2022 года, основные акционеры "СахМП" - кипрская Sandyroad Trading Ltd (24,99%) и Андрей Болотов (24,99%).

"Сахалинское морское пароходство" - один из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе флота SASCO имеется 13 морских судов - контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда имеют ледовый класс, находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства и ходят под российским флагом. СахМП обеспечивает круглогодичные перевозки из портов Де-Кастри, Ванино и Советская гавань. Пароходство также обслуживает железнодорожно-паромную переправу между Сахалином (порт Холмск) и материком (порт Ванино, Хабаровский край), осуществляет перевозки грузов в каботажном и заграничном плавании.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".

Стивидорное направление бизнеса группы представлено холдингом "ДелоПортс" и Global Ports (крупнейший оператор контейнерных терминалов в России), транспортно-логистическое направление - мультимодальным транспортным оператором "Рускон" и ПАО "Трансконтейнер".