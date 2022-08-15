Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в I декаде августа снизилась до 6,83%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде августа снизилось до 6,83% с 6,93% в третьей декаде июля, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Таким образом, ставка снизилась до минимального уровня за девять месяцев (в третьей декаде октября 2021 года она составляла 6,70%).

Снижение усредненной максимальной ставки за месяц с первой декады июля составило 0,82 п.п. после снижения в июне на 1,45 п.п., мае - на 3,01 п.п., апреле - на 4,49 п.п., марте на 3,93 п.п. с рекордно высоких 20,51% в первой декаде марта.

По данным ЦБ РФ, в первой декаде августа в крупнейших розничных банках средняя максимальная ставка по вкладам на срок до 90 дней снизилась до 5,93%, на срок от 91 до 180 дней - 6,50%, от 181 дня до 1 года - 6,41%, на срок свыше 1 года - 6,84%.

Расчет ставки произведен на основании данных Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Райффайзенбанка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.