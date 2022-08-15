Henkel в I полугодии увеличил продажи на 8,9%,

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Германская компания Henkel в I полугодии 022 года зафиксировала органический рост продаж на 8,9% и повысила годовой прогноз.

В номинальном выражении выручка компании в январе-июне повысилась на 9,9%, до 10,9 млрд евро, говорится в ее отчете.

Чистая прибыль упала вдвое, до 448 млн евро с 947 млн евро. Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) упала до 684 млн евро с 1,3 млрд евро годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль снизилась на 18,5%, до 1,17 млрд евро.

В странах Западной Европы в первом полугодии продажи выросли на 2,2% в органическом выражении, в Восточной Европе - на 23,2%, в Африке и на Ближнем Востоке - на 3,2%, в Северной Америке - на 9,2%, в Латинской Америке - на 16,9%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 6,1%.

Бизнес-подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в январе-июне продемонстрировало органический рост продаж на 12,2%, Beauty Care (косметика) - на 0,4% (8,2%), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) - на 7,4%.

По новому прогнозу Henkel, органический рост продаж в 2022 году составит 4,5-6,5%, а не 3,5-5,5%, как ожидалось ранее. Падение прибыли в расчете на акцию по-прежнему ожидается в диапазоне от 35% до 15% без учета изменения курсов обмена валют, маржа по EBIT - на уровне 9-11%.

В апреле компания решила уйти с рынков России и Белоруссии. "Henkel внимательно изучает все варианты и намерена завершить процесс к концу года", - говорится в сообщении компании.

С начала 2022 года капитализация Henkel уменьшилась на 8,6%, до 27,7 млрд евро.