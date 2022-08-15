Сбербанк и ДОМ.РФ разместили крупнейший выпуск ипотечных облигаций на 155,4 млрд руб.

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк и ДОМ.РФ завершили размещение 7-го выпуска облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-20, эмитентом которого является ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИЦБ ДОМ.РФ), объемом 155,4 млрд рублей, данный выпуск стал крупнейшим размещением ИЦБ ДОМ.РФ с ипотекой Сбербанка, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Общий объем таких выпусков с ипотекой от банка и поручительством ДОМ.РФ, начиная с 2017 года, достиг 391 млрд рублей. Как отмечается в релизе, банк первым в России полностью отказался от бумажных закладных и перешел на электронные закладные на всей территории страны. Первая сделка секьюритизации ипотеки с использованием электронных закладных была реализована Сбербанком и ДОМ.РФ в 2020 году.

"Секьюритизация становится неотъемлемой частью устойчивого ипотечного рынка, позволяя банкам сбалансировать срочность привлекаемых пассивов и выдаваемых ипотечных кредитов. Сбер является регулярным участником рынка секьюритизации - с 2017 года он разместил уже 7 выпусков ипотечных облигаций общим объемом почти 400 млрд рублей" - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Фёдорко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В июне 2022 года на XXV Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк и ДОМ.РФ подписали меморандум, направленный на углубление стратегического сотрудничества в сфере ипотечно-жилищного кредитования и развития рынка ипотечных ценных бумаг. В меморандуме стороны выразили взаимную заинтересованность в выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 трлн рублей в период 2022-2025 гг. и координации усилий для повышения ликвидности и развития рынка ипотечных облигаций ДОМ.РФ.

В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" на 202,3 млрд рублей и 20 выпусков биржевых бондов на 715,6 млрд рублей.