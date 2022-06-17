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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Сбербанк и ДОМ.РФ выпустят ипотечные облигации на триллион рублей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк и АО "ДОМ.РФ" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум, направленный на углубление стратегического сотрудничества в сфере ипотечно-жилищного кредитования и развитие рынка ипотечных ценных бумаг, говорится в сообщении банка.

Соответствующий документ подписали президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 трлн рублей в период 2022-2025 гг. Кроме того, они намерены координировать усилия для повышения ликвидности и развития рынка ипотечных облигаций ДОМ.РФ. Окончательные условия выпусков облигаций будут оговариваться отдельно.

В настоящее время Сбербанк является лидером российского рынка ипотечного кредитования: на банк приходится 50% ипотечного портфеля России и 25% ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в обращении. С 2017 года ДОМ.РФ и Сбербанк разместили шесть выпусков ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ общим объемом более 235 млрд рублей.

Сбербанк ДОМ.РФ
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