Средняя цена на Аи-100 на АЗС Москвы растет четвертую неделю подряд

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензин Аи-100 и дизтопливо в столице РФ символически выросли по итогам минувшей недели, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На неделе с 8 по 14 августа средняя стоимость Аи-100 увеличилась на 3 коп., до 61,28 руб./л. Повышение обусловлено ростом цены топлива на заправках "НефтьМагистрали" на 50 коп. - до 61,99 руб./л. Средняя цена на Аи-100 в рознице растет в Москве четвертую неделю подряд.

Средняя цена дизтоплива на заправках столицы увеличилась на 2 коп., до 54,11 руб/л. В частности, стоимость ДТ выросла на АЗС "ЛУКОЙЛа" на 10 коп., до 54,26 руб./л., а также Teboil - на 5 коп., до 53,74 руб./л.

Средняя стоимость Аи-92 по итогам минувшей недели сохранилась на уровне 47,82 руб./л. При этом цена топлива символически выросла на АЗС, работающих под брендом Teboil, - на 2 коп., до 47,39 руб./л.

Аи-95 по итогам минувшей недели на столичных заправках не дорожал, его средняя стоимость сохранилась на уровне 53,06 руб./л.