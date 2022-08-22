Аи-100 на АЗС Москвы за неделю подорожал на 40 копеек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензин Аи-100 на заправках столицы значительно выросли по итогам минувшей недели, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На неделе с 15 по 21 августа средняя стоимость Аи-100 увеличилась на 40 коп., до 61,68 руб./л. Повышение обусловлено ростом цен на топливо на четырех сетях АЗС: "ЛУКОЙЛ" (на 94 коп. - до 63,09 руб./л), "НефтьМагистраль" (на 50 коп. - до 62,49 руб./л), "Газпром нефть" (на 50 коп. - до 61,39 руб./л), "Роснефть" (на 42 коп. - до 61,29 руб./л). Средняя цена на Аи-100 в рознице растет в Москве пятую неделю подряд.

Стоимость дизтоплива на столичных заправках в среднем выросла на 15 коп., до 54,26 руб. Цену на ДТ поднял "ЛУКОЙЛ" (на 40 коп. - до 54,66 руб./л), "Роснефть" (на 20 коп. - до 53,92 руб./л), "Газпром нефть" (на 20 коп. - до 54,28 руб./л). При этом дизтопливо подешевело на АЗС под брендом Teboil (на 7 коп. - до 53,67 руб./л) и "ЕКА" (на 4 коп. - до 54,87 руб./л).

Средняя стоимость Аи-92 и Аи-95 за неделю в столице выросла на 4 коп., до 47,86 руб./л и 53,1 руб./л соответственно. Рост цен обусловлен их повышением на АЗС "ЛУКОЙЛа" на 25 коп. по обеим маркам - до 48,51 руб./л и 54,48 руб./л соответственно. При этом ТК "ЕКА" на своих заправках снизила стоимость Аи-92 на 9 коп., до 47,93 руб./л, Аи-95 - на 7 коп., до 53,18 руб./л.