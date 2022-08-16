Горнодобывающая BHP в минувшем финансовом году нарастила EBITDA на 16%
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP по итогам финансового года (завершился 30 июня 2022 года) увеличила EBITDA от продолжающихся операций на 16%, до $40,6 млрд.
Прибыль от операционной деятельности компании выросла на 34%, до $34,1 млрд, говорится в ее отчете.
Итоговая прибыль, распределяемая среди акционеров, повысилась до $21,3 млрд с $16,9 млрд годом ранее.
Финальные дивиденды составили $1,75 на акцию (общая сумма выплат - $8,9 млрд).
Капзатраты достигли $6,1 млрд (+5%).Это ниже ориентира в $6,5 млрд и связано с более благоприятной курсовой разницей. В 2023 и 2024 году capex запланирован на уровне $7,6 млрд и $9 млрд соответственно.
Прогнозы по производству на 2023 год:
|2023 год
|Динамика к 2022г
|2022 год
|Медь (тыс. т)
|1 635- 1 825
|4-16%
|1 574
|Escondida (тыс.т)
|1 080 - 1 180
|8-18%
|1 004
|Железная руда (млн т)
|249-260
|(2)-3%
|253
|Никель (тыс. т)
|80-90
|4-17%
|77
BHP занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая энергетический и коксующийся уголь, медь, железную руду, никель и уран, а также работает в нефтегазовой отрасли.