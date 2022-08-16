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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Горнодобывающая BHP в минувшем финансовом году нарастила EBITDA на 16%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP по итогам финансового года (завершился 30 июня 2022 года) увеличила EBITDA от продолжающихся операций на 16%, до $40,6 млрд.

Прибыль от операционной деятельности компании выросла на 34%, до $34,1 млрд, говорится в ее отчете.

Итоговая прибыль, распределяемая среди акционеров, повысилась до $21,3 млрд с $16,9 млрд годом ранее.

Финальные дивиденды составили $1,75 на акцию (общая сумма выплат - $8,9 млрд).

Капзатраты достигли $6,1 млрд (+5%).Это ниже ориентира в $6,5 млрд и связано с более благоприятной курсовой разницей. В 2023 и 2024 году capex запланирован на уровне $7,6 млрд и $9 млрд соответственно.

Прогнозы по производству на 2023 год:

2023 год Динамика к 2022г 2022 год
Медь (тыс. т) 1 635- 1 825 4-16% 1 574
Escondida (тыс.т) 1 080 - 1 180 8-18% 1 004
Железная руда (млн т) 249-260 (2)-3% 253
Никель (тыс. т) 80-90 4-17% 77

BHP занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая энергетический и коксующийся уголь, медь, железную руду, никель и уран, а также работает в нефтегазовой отрасли.

BHP
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