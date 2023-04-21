BHP за 9 месяцев увеличила выпуск меди на 12%
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP за 9 месяцев 2023 финансового года (завершились 31 марта 2023 года) нарастила производство меди на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода, до 1,24 млн тонн, говорится в сообщении компании.
BHP подтвердила годовой прогноз по добыче этого цветного металла на уровне 1,635-1,825 млн тонн.
Горнодобывающая компания подтвердила также годовой прогноз по добыче железной руды на отметке 249-260 млн тонн. За 9 месяцев добыча желруды увеличилась на 1%, до 191,7 млн тонн.
Прогноз по производству никеля был пересмотрен в сторону понижения - до 75-85 тысяч тонн по сравнению с ожидавшимися ранее 80-90 тысяч тонн.
Производственные показатели BHP Billiton за 9 месяцев 2023 фингода:
|Продукт
|Июль-март 2023г
|Динамика к июлю-марту 2022г
|Январь-март 2023г
|Динамика к январю-марту 2022г
|Медь (тыс. т)
|1 240,3
|12%
|405,9
|10%
|Цинк (тыс. т)
|86,226
|-10%
|23,612
|-28%
|Уран (т)
|2 593
|62%
|833
|7%
|Железная руда (млн т)
|191,7
|1%
|59,8
|0%
|Металлургический уголь (млн т)
|20,5
|-2%
|6,9
|-13%
|Энергетический уголь (млн т)
|9,4
|-4%
|3,9
|53%
|Никель (тыс. т)
|58,0
|0%
|19,6
|11%
Прогноз добычи и производства в 2023 финансовом году:
|Предыдущий прогноз на 2023 финансовый год
|Актуальный прогноз на 2023 финансовый год
|Медь (тыс. т), в т.ч.:
|1 635 - 1 825
|1 635 - 1 825
|Escondida (тыс. т)
|1 080 - 1 180
|1 050 - 1080
|Pampa Norte (тыс.т)
|240 - 290
|240 - 290
|Olympic Dam (тыс. т)
|195 - 215
|195 - 215
|Antamina (тыс. т)
|120 - 140
|120 - 140
|Железная руда (млн т)
|249 - 260
|249 - 260
|Металлургический уголь (млн т)
|29 - 32
|29 - 32
|Энергетический уголь (млн т)
|13 - 15
|13 - 15
|Никель (тыс. т)
|80 - 90
|75 - 85
BHP - крупнейшая в мире горнодобывающая компания, занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая энергетический и коксующийся уголь, медь, железную руду, никель и уран, а также работает в нефтегазовой отрасли.