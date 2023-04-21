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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

BHP за 9 месяцев увеличила выпуск меди на 12%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP за 9 месяцев 2023 финансового года (завершились 31 марта 2023 года) нарастила производство меди на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода, до 1,24 млн тонн, говорится в сообщении компании.

BHP подтвердила годовой прогноз по добыче этого цветного металла на уровне 1,635-1,825 млн тонн.

Горнодобывающая компания подтвердила также годовой прогноз по добыче железной руды на отметке 249-260 млн тонн. За 9 месяцев добыча желруды увеличилась на 1%, до 191,7 млн тонн.

Прогноз по производству никеля был пересмотрен в сторону понижения - до 75-85 тысяч тонн по сравнению с ожидавшимися ранее 80-90 тысяч тонн.

Производственные показатели BHP Billiton за 9 месяцев 2023 фингода:

Продукт Июль-март 2023г Динамика к июлю-марту 2022г Январь-март 2023г Динамика к январю-марту 2022г
Медь (тыс. т) 1 240,3 12% 405,9 10%
Цинк (тыс. т) 86,226 -10% 23,612 -28%
Уран (т) 2 593 62% 833 7%
Железная руда (млн т) 191,7 1% 59,8 0%
Металлургический уголь (млн т) 20,5 -2% 6,9 -13%
Энергетический уголь (млн т) 9,4 -4% 3,9 53%
Никель (тыс. т) 58,0 0% 19,6 11%

Прогноз добычи и производства в 2023 финансовом году:

Предыдущий прогноз на 2023 финансовый год Актуальный прогноз на 2023 финансовый год
Медь (тыс. т), в т.ч.: 1 635 - 1 825 1 635 - 1 825
Escondida (тыс. т) 1 080 - 1 180 1 050 - 1080
Pampa Norte (тыс.т) 240 - 290 240 - 290
Olympic Dam (тыс. т) 195 - 215 195 - 215
Antamina (тыс. т) 120 - 140 120 - 140
Железная руда (млн т) 249 - 260 249 - 260
Металлургический уголь (млн т) 29 - 32 29 - 32
Энергетический уголь (млн т) 13 - 15 13 - 15
Никель (тыс. т) 80 - 90 75 - 85

BHP - крупнейшая в мире горнодобывающая компания, занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая энергетический и коксующийся уголь, медь, железную руду, никель и уран, а также работает в нефтегазовой отрасли.

BHP BHP Billiton
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