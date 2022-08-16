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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Сервис доставки Delivery Hero увеличил квартальную выручку на 38%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Германский сервис доставки Delivery Hero SE увеличил выручку на 38% во втором квартале 2022 года, оборот (GMV, gross merchandise value) - на 18%, подтвердив предварительные показатели, опубликованные в конце июля.

Выручка компании в апреле-июне составила 2,13 млрд евро против 1,55 млрд евро годом ранее. Оборот увеличился до 9,88 млрд евро с 8,39 млрд евро.

В третьем квартале Delivery Hero ждет роста GMV на 7% в поквартальном выражении, до 10,6 млрд евро.

Delivery Hero также подтвердила прогноз на год для показателей выручки и оборота. Выручка ожидается в диапазоне 9,8-10,4 млрд евро, GMV - в размере 44,7-46,9 млрд евро.

Компания также подтвердила долгосрочный прогноз в отношении маржи скорректированной EBITDA к GMV на уровне 5-8% к 2030 году.

С начала 2022 года капитализация Delivery Hero сократилась на 43,4%, до 13,12 млрд евро.

Delivery Hero Германия
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