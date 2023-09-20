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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Delivery Hero ведет переговоры о продаже части операций в Юго-Восточной Азии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Германский сервис доставки еды Delivery Hero SE сообщил, что ведет переговоры о продаже некоторых операций в Юго-Восточной Азии. Импульс к росту бизнеса компании в этом регионе замедлился после снятия карантинных ограничений.

Delivery Hero обсуждает возможность продажи операций бренда Foodpanda в Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, в Таиланде, Камбодже, Мьянме и Лаосе.

"Переговоры находятся на начальном этапе, и пока нет уверенности в том, что они приведут к соглашению", - отмечается в сообщении.

Delivery Hero опубликовала пресс-релиз после появления информации о возможности продажи ею азиатских операций в немецком деловом журнале WirtschaftsWoche.

В августе компания сообщала, что "несколько сдала назад" в развитии азиатского бизнеса после нескольких лет крупных инвестиций и намерена сфокусироваться на улучшении рентабельности операций.

Акции Delivery Hero прибавляют в цене 7,1% на торгах во Франкфурте в среду. С начала 2023 года они подешевели на 28,8%.

Delivery Hero Юго-Восточная Азия Германия
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