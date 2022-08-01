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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Нефтесервисная компания Baker Hughes подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России местному менеджменту.

"Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes - под независимым брендом - и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства бизнеса в России", - говорится в сообщении на сайте американской компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии одобрения российскими регуляторами.

Baker Hughes в марте объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России и пообещала соблюдать действующее законодательство и санкции по мере выполнения текущих договорных обязательств.

В середине июня компания отозвала своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов "Ямал СПГ" "НОВАТЭКа" и "Сахалин-2" "Газпрома", проектных инженеров со строящегося проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2", писал "Коммерсантъ". По словам его источников, Baker Hughes также должна была прекратить отгрузки оборудования для российских СПГ-проектов.

Baker Hughes США Сахалин Ямал Арктик-СПГ-2 Газпром НОВАТЭК
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